13 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожарным удалось локализовать крупный пожар в селе Шайдуриха

Сегодня утром около 8.30 огнеборцам все же удалось локализовать крупный пожар в селе Шайдуриха. Огонь распространился по площади в 4,1 тыс. кв.м и повредило 41 строение, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Борьба с пожаром велась всю ночь, сейчас все силы сосредоточены на ликвидации отдельный очагов возгорания. Для этого планируется привлечь вертолеты МИ-8 МЧС России и министерства обороны и самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, который еще ночью прибыл в Екатеринбург.

Пожар в с. Шайдуриха(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в с. Шайдуриха(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В тушении огня задействовано 137 человек и 46 единиц техники. Информации о пострадавших пока не поступало.

Пожар в с. Шайдуриха(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в Шайдурихе вспыхнул вчера вечером. Предполагается, что огонь перешел на строения от верхового лесного пожара. На месте была введена спецоперация "Тайфун" для оказания помощи сотрудниками МЧС в эвакуации жителей деревни.

Всего в Шайдурихе 170 домов, население деревни составляет 365 человек.

Теги: Шайдуриха, пожар, огонь, МЧС


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