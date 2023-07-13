13 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

На Урале мужчина погиб, пытаясь убрать оборванные ураганом провода

В уральском городе Серов во время урагана оборвало электрические провода, в результате чего погиб человек. Подробности сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

Как рассказал он Накануне.RU, первоначальные сведения о данном ЧП поступили в дежурную часть территориального ОВД вчера вечером от бригады "скорой помощи". Медики не сумели помочь мужчине, получившему мощный удар электротоком.

"Трагедия произошла на улице Ферросплавщиков, что на окраине Серова. Личность погибшего полицией уже установлена – это местный житель, гражданин Захаров 1981 года рождения. Его опознала прибывшая на место ЧП мать. Стихия бушевала в Серове порядка 30 минут, был сильный град и ураганный ветер, из-за чего и мог произойти обрыв проводов. Мужчина по имени Андрей проживал рядом с местом происшествия, вероятно, увидев, что произошло, подошел, чтобы убрать провода с дороги, но по неопытности взялся руками сразу за оба провода и получил смертельный удар", - отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что ЧП не имеет признаков криминала.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по факту гибели мужчины проводится проверка. После осмотра на месте происшествия тело направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. Также принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев.

Теги: Серов, провода, полиция, ураган


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