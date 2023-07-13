Командующего 58-й армией ЮВО отстранили от службы после доклада о проблемах в армии

Командующий 58-й армией Южного военного округа, генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" сообщил, что его отстранили от службы.

Это случилось после его доклада о проблемах в российской армии. Его обращение опубликовал в Telegram депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев. Попов рассказывает, что доложил военному руководству России о главных проблемах в армии "по боевой работе, по обеспечению". В частности он заострил внимание на отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях солдат от артиллерии Украины. Также Попов заявил, что поднял и другие проблемы, о чем он высказывался "на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко".

Командующий отмечает, что после доклада на него был составлен приказ об отстранении от службы от имени министра Минобороны Сергея Шойгу. Сейчас 58-й армией ЮВО управляет генерал-лейтенант Денис Лямин, сообщает "Коммерсант".