13 Июля 2023
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Фото: Екатеринбург.рф

Благотворительные фонды против запрета госзакупок импортных ИВЛ

Представители девяти крупных благотворительных фондов России высказались против возможного запрета на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) иностранного производства.

Руководители НКО "Живи сейчас", "Вера", "Кораблик", "Адвита" и другие направили соответствующее письмо на имя вице-премьера и главе Минпромторга Денису Мантурову. По их словам, в стране не существует стабильного серийного производства всех видов оборудования, которое хотят запретить ввозить. Кроме того, они неоднократно обращались к отечественным производителям аппаратов ИВЛ с просьбой предоставить их для тестирования, но ни один производитель не смог передать такое оборудование.

Как считают представителей организаций, возможный запрет лишит россиян с паллиативным статусом (страдающих болезнями, которые невозможно вылечить, но можно облегчить) и инвалидностью поддержки в виде предоставления аппарата ИВЛ от государства. Это приведет к росту расходов государства на стационарную медицинскую помощь и дефицит реанимационных койко-мест, сообщают "Ведомости".

Напомним, Министерство промышленности торговли России готовит запрет на государственные закупки аппаратов ИВЛ зарубежного производства. Как считают в ведомстве, потенциальный объем производства такой аппаратуры на мощностях отечественных производителей в несколько раз больше потребности рынка.

Теги: ИВЛ, медицина


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Ранее 28.06.2023 04:00 Мск Минпромторг захотел запретить госзакупки импортных ИВЛ

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