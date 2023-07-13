Банки готовятся ввести вклады для малоимущих

Банки в России попросили доступ к данным о малоимущих гражданах.

Об этом следует из обращения Национального совета финрынка в адрес Госдумы. Информация требуется для запуска социальных депозитов с повышенной ставкой, которая будет на 1% выше ключевой. Запуск продукта планируется на середину 2024 года.

Представители рынка отмечают, что без оперативных сведений о получателях соцподдержки не смогут отслеживать, кто сохраняет право на льготу. Кроме того расходы на услугу будут на плечах финансовых учреждений. В Центробанке говорят, что компенсации банкам не потребуются, сообщают "Известия".

ЦБ РФ предложил создать новый для страны тип банковского депозита — специально для малоимущих людей – еще в 2021 году. Такой вклад может быть у человека только один, сумма его ограничена.