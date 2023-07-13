Клишас отозвал из правительства законопроект о торговле спиртным через интернет

Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал направленный ранее в кабмин проект закона о регулировании продажи алкогольных напитков в России через интернет.

Как сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, на имя которого был направлен документ, парламентарий отозвал свой законопроект для доработки еще 19 июня.

В парламенте решили, что пока не пришло время дистанционной торговли алкоголем, сообщают Ведомости со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

Тем временем, пиво на российских стадионах может появиться к осени.