СМИ: ЕС может подключить к SWIFT "дочку" Россельхозбанка

Европейский союз может подключить к SWIFT "дочку" Россельхозбанка.

Как сообщает Reuters, это будет сделано ради продления зерновой сделки, которая истекает 17 июля. По словам источников агентства, Евросоюз не хочет переподключать банк напрямую, но готов сделать исключение для его "дочки".

Ранее Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает предложение по созданию "дочки" Россельхозбанка. Вопрос поднимался на саммите Евросоюза в июне. Евродепутаты посчитали это ее "наименее худшим вариантом" для того, чтобы Москва продлила зерновую сделку. Вопрос осложняется тем, что Россельхозбанк — полностью государственный.

Москва называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT одним из условий для продления сделки.

Напомним, в Совфеде полагают, что зерновая сделка невозможна без учета позиции России.