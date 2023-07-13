Югра представила передовые разработки на выставке ИННОПРОМ

В Екатеринбурге завершила работу международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2023. В этом году выставка собрала рекордное количество участников: около 35 международных делегаций и 25 - региональных. Свои наработки в зоне ИННОПРОМа представили около 700 компаний, еще 400 - в зоне Российско-китайского "Экспо". Порядка 30% участников демонстрировали свои достижения впервые.

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры новичком не является: регион делится своими наработками с 2010 года - самого первого дня проведения выставки. На своем стенде югорчане представили российским и заморским гостям выставки инновационные наработки в сфере автоматизации производства, современных материалов, новой мобильности.

Одним из самых интересных "экспонатов" выставки стала универсальная роботизированная станция для беспилотных воздушных судов вертикального взлета и посадки. Ее модель презентовала компания "Клевер". Станция осуществляет функции базирования беспилотников, их отправления, технического обслуживания, а также замены батареи и зарядки.

Станция подходит для различных видов беспилотников, позволяет исключить человека из процесса взаимодействия с БПЛА в радиусе 1000 километров. Это позволяет снизить себестоимость оказания услуг примерно в 10 раз. Станции могут объединяться между собой в сеть, благодаря чему, при развитии сети этих станций, беспилотники смогут получить неограниченную дальность полета не только на территории одного региона, но и по всей России.

Разработка называется "Пасека". Она создана на базе автомобильного прицепа и имеет разные линейки размеров в зависимости от типов беспилотников. Всего внутри станции могут находиться до четырех аппаратов.

Для взлета беспилотника поднимается крыша станции. Когда летательный аппарат исчерпывает заряд, ему на смену вылетает другой беспилотник. Таким образом, обеспечивается круглосуточное наблюдение.

Как сообщил Накануне.RU представитель компании "Клевер" Константин Кудряшов, разработка практически полностью наша – более 80% комплектующих, включая программное обеспечение – отечественного производства. Станция используется в гражданских целях.

"Одно из ключевых направлений – мониторинг пожаров. Причем вести наблюдение можно как днем, так и ночью. Наш комплекс работает круглосуточно. Также комплекс может применяться для задач мониторинга толщины льда. Устанавливаться как на стационарные, так и на мобильные платформы: может следовать за автомобилем, приземляться на суда", - отметил Кудряшов.

Среди компаний, представивших инновационные технологии, направленные на эффективное извлечение и прирост добычи углеводородов – компания "Ньютех Велл Сервис". Это российское нефтесервисное предприятие, оказывающее высокотехнологичные услуги по интенсификации нефтяных и газовых скважин методом гидроразрыва пласта на объектах с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами (например, месторождения баженовской свиты).

Для представителей компании ИННОПРОМ стал не только возможностью презентовать свои наработки, но и площадкой для диалога.

"На площадках выставки прошла серия деловых встреч с партнерами, с которыми мы познакомились на ИННОПРОМе, прошедшем в этом году в Ташкенте и на других предыдущих мероприятиях. Также состоялся ряд встреч в рамках работы стенда "Диалог с Торгпредом" на тему определения возможностей развития в новых регионах. В рамках работы коллективной выставочной экспозиции ХМАО-Югры и коммуникационных сессий "Ньютех Велл Сервис" представила доклады и презентации по направлениям развития технологий, участия в перспективных проектах, развития собственного производства нефтесервисного оборудования и химических реагентов. Все встречи и мероприятия направлены на развитие бизнеса в регионах, как в России, так и за рубежом", - сообщил заместитель генерального директора по развитию бизнеса "Ньютех Велл Сервис" Сергей Салин.

В рамках деловой программы ИННОПРОМа Наталья Комарова выступила в рамках сессии "ГЧП в сфере промышленности: промышленные кластеры, меры поддержки, устойчивое развитие", организованной департаментом промышленности Югры при поддержке Фонда развития региона. Участниками мероприятия также стали заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, глава Чувашской Республики Олег Николаев, представители органов исполнительной власти Свердловской области, федеральных институтов развития, финансовых организаций и промышленных предприятий.

В ходе сессии стороны обсудили системный подход к стимулированию роста промышленных кластеров, перспективы движения регионов в этом направлении, обозначили точки роста межрегионального сотрудничества, пилотные проекты.

В своем выступлении Наталья Комарова рассказала о перспективах межрегионального сотрудничества для инвестиционных проектов в сфере промышленности и о том, какие механизмы предлагает Югра для взаимодействия.

"Экосистема заказчиков и поставщиков формирует новые кластерные цепочки производства продукции. Это и есть двигатель межрегионального сотрудничества. Тут важно не сопротивляться", — отметила Наталья Комарова.

В этой связи губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры внесла несколько предложений по взаимодействию с другими регионами в этом отношении. Первое из них — готовая промышленная инфраструктура, территория с преференциальными режимами.

"Наш регион индустриально развит, хорошо подготовлена система индустриальных технопарков. На территории Югры по приблизительным расчетам заказ бизнеса составляет около 400 миллиардов рублей. Сегодня у нас создана особая экономическая зона в Нягани, и все, что связано с преференциальными режимами, мы считаем, разложено на столе как предложения", — подчеркнула Наталья Комарова.

Также Югра обладает опытом размещения предприятий в индустриальных парках с использованием инструмента "промышленного офсета". Такой пилотный проект реализуется в Когалыме совместно с компанией "Лукойл-Западная Сибирь". Это площадка для предприятий, специализирующихся на производстве нефтегазового оборудования.

Механизм офсетного контракта предусматривает следующее: регион обеспечивает подготовку промышленной площадки, инфраструктуры, а резиденты инвестируют в развитие промышленных производств в обмен на долгосрочные гарантированные контракты с нефтегазовыми компаниями. Однако федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок", которым предусмотрен механизм офсетного контракта, не регулирует вопросы его применения в промышленности. Поэтому в Когалыме проект реализуется путем трехсторонних договоренностей: "Регион - Инвестор - Заказчик" и двусторонними обязательствами: соглашение “Регион — Заказчик”, договор “Инвестор — Заказчик”. Губернатор предложила на опыте Югры дать регулирование таких вопросов в законе о закупках.

В качестве предложения по обеспечению "устойчивости" проектов промышленного кластера губернатор Югры назвала консолидацию мер поддержки, предусмотренных в регионах, отметив, что в настоящий момент в Югре действует 12 проектных режимов для инвесторов — это соглашения о защите и поощрении капиталовложений, концессии, соглашения о ГЧП, инвестиционные соглашения и другие

В завершение выступления глава региона подчеркнула, что для успешной работы и развития промышленных кластеров механизмам государственно-частного партнерства должны доверять как инвесторы, так и государство.





Добавим также, что на полях ИННОПРОМа глава региона подпишет соглашение о развитии беспилотных авиационных систем с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Московский технопарк "Руднево", выступающий федеральным методологическим центром в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), будет оказывать содействие автономному округу по созданию регионального научно-производственного центра в сфере БАС.

Также состоялось заключение соглашения между правительствами Югры, Свердловской области, Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Национальным центром ГЧП, Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития, Корпорацией развития Среднего Урала по объединению ресурсов по созданию межрегионального промышленного кластера.

Фонд развития Югры подписал соглашение о сотрудничестве и поддержке промышленных предприятий с АО АКБ "Новикомбанк".