ВС РФ завершают прием вооружения и техники от ЧВК "Вагнер"

ВС РФ в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной техники от группы "Вагнер", сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, переданы более 2 тысяч единиц техники и вооружения, в том числе сотни танков, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры.

Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Отмечается, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.

Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы. Ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проведут техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

27 июня в Минобороны РФ заявили, что ЧВК "Вагнер" готовится передать подразделениям ВС РФ тяжелую военную технику, имеющуюся в ее распоряжении.

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о новых разногласиях с Минобороны и начале так называемого "марша справедливости". Силовики возбудили на него уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж").

К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты. С обращением выступил президент РФ Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может "уйти" в Белоруссию.