Жилые дома загорелись в деревне Шайдуриха Свердловской области, идет эвакуация

27 жилых домов охвачены огнем в деревне Шайдуриха Невьянского округа Свердловской области, сообщает РИА Новости.

По данным регионального главка МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на шесть строений в деревне. Было решено временно эвакуировать жителей Шайдурихи. В Невьянск перевезены 50 человек.

В городе введена спецоперация "Тайфун" для оказания помощи сотрудникам МЧС в эвакуации жителей деревни.

Всего в Шайдурихе 170 домов, население деревни составляет 365 человек.

В МЧС сообщили, что к тушению привлечено более 80 человек и 26 единиц техники. Дополнительно направлена группировка из Екатеринбурга, а также вертолет Ми-8 МЧС России.