Икону "Троица" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Икону "Троица" Андрея Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Соглашение подписали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова.

Договор о передаче иконы Троице-Сергиевой Лавре заключен на 49 лет с возможностью продления, сообщила РБК глава правового управления Московской патриархии Оксана Чернега.

В договоре также прописаны условия страхования иконы — оно будет организовано сторонами за счет привлеченных средств.

Напомним, икону РПЦ решил передать лично Владимир Путин. Значительная часть авторитетных ученых, в том числе представители Российской академии наук, просили президента и Минкульт передумать, поскольку икона нуждается в реставрации и музейном уходе, и перемещение может привести к утрате произведения.

В июне министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что икона "Троица" после пребывания в храме Христа Спасителя отправится на реставрацию, которая может продлиться до года.