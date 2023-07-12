Ведет себя неадекватно. Подчиненные Пригожина раскрыли подробности работы с бизнесменом

В первую неделю после «Марша справедливости» силовики провели серию опросов сотрудников Евгения Пригожина, из которых следует, что он проявлял себя часто не всегда адекватно, как слишком жесткий, чрезмерно суровый руководитель. Источники телеграм-канала «Московская прачечная» раскрыли подробности работы внутри возглавляемых Пригожиным организаций. По их словам, бизнесмен вел себя жестоко, особенно когда подозревал сотрудников в нарушениях.



«Он ведет себя далеко не всегда адекватно. Вроде приличный бизнесмен, а иногда просыпается в нем что-то из бандитских времен. Был парень официант, который иногда приходил на смену слегка «в тонусе». Под травкой или на отходняках. И вот он однажды руководителю попался с ******* (курительной смесью, Прим. Ред) во время банкета. И нет чтобы простить и просто выгнать там. Он вывел его в подсобное помещение и ******** (побил, прим. Ред). Все в шоке были. Не мог просто уволить, блин. Опаздываешь, тоже огребаешь. Не всегда физически, но выслушать оскорблений можно много. Поэтому его боялись страшно», — рассказывает источник.



Другие называют Пригожина человеком неприятным, работать с которым сложно: в частности, сотрудники жалуются на резкое отношение бизнесмена к опозданиям и грубость.



«Опаздывать нельзя, тупить нельзя. Не знаешь своей функции досконально, сразу нарываешься на грубость или увольнение. Он еще любил проверки внезапные устраивать. Приходит и смотрит со стороны, как клиентов обслуживают. Показалось ему, что кто-то жалуется на обслуживание или еду, то все – можно либо ждать штрафов, либо искать новую работу. Бесполезно спорить. Либо жалоб нет, либо ты оплеванный идешь искать себе новое место работы. У нас народ с ума сходил. А была реальная история, когда французский повар напортачил с мясом у клиента, так Пригожин его заставил это мясо сожрать, заплатить из него со своей зарплаты», — объясняет еще один источник.



Есть и другие примеры проявления жесткости Пригожина, в том числе к «замам». Рассказывают, что однажды он решил, что на «территории» руководители должны передвигаться на автомобилях только марки «УАЗ», и никаких отговорок не принял.



Еще один случай отсылает к суровому отношению Пригожина к работникам. Источник «Московской прачечной» рассказывает, не стесняясь в выражениях: однажды Пригожин ремнем отхлестал сотрудника, которого заподозрили в краже из раздевалки.



«Прям ему ж**у надрал лично. Парень орал, что он первый и последний раз себе это позволил, но этот больной все равно его от*******. Как так к людям относиться можно?», — добавил собеседник.