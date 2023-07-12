В Челябинске на торговую сеть "Магнит" завели дело из-за рекламы

В Челябинске УФАС возбудило дело из-за смс-рекламы торговой сети "Магнит". В действиях компании "Тандер" выявили признаки нарушения рекламного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Рекламное сообщение о скидках в магазинах "Магнит у дома" поступило на телефон южноуральца. Отправителем был указан Magnit. При этом местный житель не давал своего согласия на получение информации рекламного характера.

УФАС установило, что заявитель ранее оформил карту программы лояльности "Магнит", но, по предварительным данным, офертой на выпуск карты предусмотрено распространение абоненту сведений по обслуживанию карты, а не рекламы. Дело будет рассматриваться 20 июля.