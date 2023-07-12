Мосизбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в мэры Москвы

Московская городская избирательная комиссия сегодня зарегистрировала четырех кандидатов в мэры столицы: Владислава Даванкова ("Новые люди"), Бориса Чернышова (ЛДПР), Леонида Зюганова (КПРФ) и Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду".

Также на сегодняшнем заседании Мосизбирком зарегистрировал доверенных лиц Сергея Собянина, который был зарегистрирован ранее – кандидатом в мэры от "Единой России".

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года.