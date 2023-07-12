13 Июля 2023
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Фото: t.me/poklonskaya_nv

Впервые за год активизировался Telegram-канал Натальи Поклонской

Впервые за 13 месяцев активизировался Telegram-канал Натальи Поклонской. В канале с 21 тыс. подписчиков изменилась аватарка. За все время она менялась только три раза.

На этот раз на картинке не фото, а, предположительно, генерация образа Поклонской, выполненная нейросетью. Девушка в неузнаваемом кителе отдаленно напоминает экс-прокурора Крыма.

Последняя запись в когда-то весьма активном канале Поклонской датируется июнем 2022 года. Тогда Поклонская сообщила, что назначена советником генерального прокурора России Игоря Краснова,

"Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ", - сообщила тогда Поклонская.

До этого она успела побывать послом РФ в Кабо-Верде (правда, до места службы она так и не доехала), заместителем главы Россотрудничества, была депутатом Госдумы от "Единой России".

Наталья Поклонская(2023)|Фото: t.me/poklonskaya_nv

Теги: наталья поклонская, telegram-канал, генеральная прокуратура


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