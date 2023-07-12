В Югре собственника дельтаплана накажут за незаконный полет

Сургутской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства незаконного полета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Установлен собственник дельтаплана, который нарушил требования воздушного законодательства. Сообщается, что он летал на дельтоплане без подачи в органы воздушного движения плана полетов и посадил воздушное судно на берегу протоки Кривая Сургутского района.

Пострадавших нет, тем не менее, сургутской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.