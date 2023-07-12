Глава Кубани объявил о подомовом обходе для оценки ущерба от подтоплений

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что в пунктах временного размещения всем людям оказывают необходимую помощь. Он поручил главе района держать ситуацию на контроле – все должны быть обеспечены предметами первой необходимости, продуктами питания и питьевой водой.

"Самое важное – помочь всем жителям как можно скорее вернуться в свои дома. Для этого в ближайшие три дня будут проведены подворовые обходы, чтобы обследовать пострадавшие дома, оценить ущерб и оперативно выплатить компенсации", - написал Кондратьев в своем telegram-канале.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в Туапсинском районе после потопа три человека числятся пропавшими. Напомним, в четырех населенных пунктах Туапсинского района введен режим ЧС из-за ливней, подтопивших дома. Ведется эвакуация населения и туристов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сейчас осадки прекратились и уровень воды в реках падает. Количество пропавших после сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края выросло до четырех человек.