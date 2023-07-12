На Вторчермете рядом со школой запретили продавать сигареты

В Екатеринбурге вблизи одной из школ на Вторчермете запретили продажу табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сигареты продавались в магазине "Продукты", путь от которого до школы №106 составлял всего 24,8 м при необходимых 100 м.

В вопрос пришлось вмешаться Ропотребнадзору, специалисты которого обратились в суд в качестве представителей определенного круга лиц. Суд поддержал позицию истца и запретил продажу табачной продукции в указанном магазине.