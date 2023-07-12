"Газпромнефть-Хантос" и Кондинский район договорились о сотрудничестве в социальной сфере

Подписано соглашение о укреплении социального партнерства между "Газпромнефть-Хантосом" и администрацией Кондинского района. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Нефтяники примут участие в развитии коммунальной инфраструктуры и благоустройстве нескольких населенных пунктов. Например, в селе Алтай установят новую детскую площадку, а в Болчарах – завершат обустройство спортивной зоны "Энергия роста".

"Газпромнефть-Хантос" не первый год оказывает содействие в реализации приоритетных социальных проектов. Благодаря такому сотрудничеству нам удается создавать или восстанавливать всё больше объектов в наших поселениях. В 2023 году мы планируем придерживаться того же курса. Выражаем искреннюю благодарность за поддержку и участие", – поделилися глава Кондинского района Андрей Мухин.

Также при содействии нефтяников планируется обустроить в нескольких поселках речные причалы и модернизировать систему централизованного водоснабжения.

Дополнительно в честь 100-летия Кондинского района будут реализованы еще несколько инициатив: гастрономический фестиваль "ЕДА", экопроект "Зелёные чары" в Болчарах, детский театральный фестиваль "Веретено традиций". Именно эти проекты получили поддержку в рамках грантового конкурса программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

"Одно из стратегических направлений – помощь активистам и неравнодушным жителям, у которых есть интересные идеи. Для того, чтобы поддержать таких людей, ежегодно проводится грантовый конкурс. Победители получают не просто финансирование проекта, но и методическую и экспертную поддержку", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Фёдоров.