Губернатор Астраханской области поздравил жителей Кременной (ЛНР) с 290 годовщиной образования города

13 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество ДНР и ЛНР Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области поздравил жителей Кременной (ЛНР) с 290 годовщиной образования города

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил жителей подшефного Кременского района ЛНР с 290-летием образования районного центра – города Кременная.

"Сегодня там непростое время, но уверен, что скоро на улицах города наступят мир и спокойствие. От себя лично и от имени правительства Астраханской области скажу, что мы делаем и будем делать дальше для этого всё возможное", - заверил Игорь Бабушкин.

Исторически территория Кременского района была тесно связана с Астраханью. В 1820-х годах в одном из населенных пунктов нынешнего Кременского района находился штаб Астраханского кирасирского полка, в результате чего село было переименовано и по сей день носит название Новая Астрахань.

"В прошлом году мы взяли шефство над районом. Несмотря на серьезные боевые действия, наши специалисты ежедневно под обстрелами работают над восстановлением инфраструктуры многоквартирных домов, объектов соцсферы, газо- и водоснабжения. Мы помогаем гуманитарной помощью, оздоравливаем детей, завершаем работы по ремонту многофункционального центра и Дома Культуры. Уверен, все будет хорошо", - убежден Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, кременная , лнр, гуманитарная помощь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети