Губернатор Астраханской области поздравил жителей Кременной (ЛНР) с 290 годовщиной образования города

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил жителей подшефного Кременского района ЛНР с 290-летием образования районного центра – города Кременная.

"Сегодня там непростое время, но уверен, что скоро на улицах города наступят мир и спокойствие. От себя лично и от имени правительства Астраханской области скажу, что мы делаем и будем делать дальше для этого всё возможное", - заверил Игорь Бабушкин.

Исторически территория Кременского района была тесно связана с Астраханью. В 1820-х годах в одном из населенных пунктов нынешнего Кременского района находился штаб Астраханского кирасирского полка, в результате чего село было переименовано и по сей день носит название Новая Астрахань.

"В прошлом году мы взяли шефство над районом. Несмотря на серьезные боевые действия, наши специалисты ежедневно под обстрелами работают над восстановлением инфраструктуры многоквартирных домов, объектов соцсферы, газо- и водоснабжения. Мы помогаем гуманитарной помощью, оздоравливаем детей, завершаем работы по ремонту многофункционального центра и Дома Культуры. Уверен, все будет хорошо", - убежден Игорь Бабушкин.