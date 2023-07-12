300 детей из Кременского района отдохнут в Астраханской области этим летом

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился в детском лагере «Березка» с детьми из Кременского района ЛНР. Они вместе с астраханскими ребятами отдыхали, здесь завершилась первая смена "Время перемен".

"Ребята пригласили меня посидеть перед прощальным костром. Эту традицию я сам помню с детства, поэтому с радостью согласился", - записал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

За прошедшие две недели в Березке отдохнули около 100 детей из села Новая Астрахань Кременского района. У них дома сейчас идут боевые действия, многие вынуждены прятаться от обстрелов по подвалам.

"У ребят должно быть детство, поэтому мы предложили родителям на время отправить их в наш регион, где организовали развлекательную программу, экскурсии, особое внимание уделили психологической помощь. Уверен, эти две недели они провели с пользой, и будут с теплом о них вспоминать. На память о поездке в Астраханскую область ребята повязали для меня узелки и сказали много добрых слов. Буду бережно хранить этот талисман", - сказал глава Астраханской области.

Всего за лето в Астраханской области планируют организовать отдых для 750 школьников. 15 июля ждут еще около 100 ребят из Луганской Народной Республики. А всего в регионе отдохнут 300 детей из Кременского района ЛНР этим летом.

Губернатор высказал слова благодарности коллегам из «Единой России» и министерства образования и науки Астраханской области, которые занимаются организацией этого процесса.

В конце июня в Астраханскую область приехали 96 ребят в возрасте от 8 до 16 лет. В лагере для них организовали мастер-классы, концертные программы, городские экскурсии и ярмарку вакансий. На тему безопасности с детьми общались сотрудники ГИМС. Справиться с переживаниями школьникам помогали психологи.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что к следующему году в лагере планируют построить новые корпуса, которые смогут принять еще больше детей с новых территорий.