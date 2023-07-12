300 детей из Кременского района отдохнут в Астраханской области этим летом

13 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

300 детей из Кременского района отдохнут в Астраханской области этим летом

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился в детском лагере «Березка» с детьми из Кременского района ЛНР. Они вместе с астраханскими ребятами отдыхали, здесь завершилась первая смена "Время перемен".

летний лагерь, дети , каникулы(2023)|Фото: astrobl.ru

"Ребята пригласили меня посидеть перед прощальным костром. Эту традицию я сам помню с детства, поэтому с радостью согласился", - записал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

прощальный костер, летний лагерь, каникулы(2023)|Фото: astrobl.ru

За прошедшие две недели в Березке отдохнули около 100 детей из села Новая Астрахань Кременского района. У них дома сейчас идут боевые действия, многие вынуждены прятаться от обстрелов по подвалам.

"У ребят должно быть детство, поэтому мы предложили родителям на время отправить их в наш регион, где организовали развлекательную программу, экскурсии, особое внимание уделили психологической помощь. Уверен, эти две недели они провели с пользой, и будут с теплом о них вспоминать. На память о поездке в Астраханскую область ребята повязали для меня узелки и сказали много добрых слов. Буду бережно хранить этот талисман", - сказал глава Астраханской области.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Всего за лето в Астраханской области планируют организовать отдых для 750 школьников. 15 июля ждут еще около 100 ребят из Луганской Народной Республики. А всего в регионе отдохнут 300 детей из Кременского района ЛНР этим летом.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор высказал слова благодарности коллегам из «Единой России» и министерства образования и науки Астраханской области, которые занимаются организацией этого процесса.

В конце июня в Астраханскую область приехали 96 ребят в возрасте от 8 до 16 лет. В лагере для них организовали мастер-классы, концертные программы, городские экскурсии и ярмарку вакансий. На тему безопасности с детьми общались сотрудники ГИМС. Справиться с переживаниями школьникам помогали психологи.

флаг россии(2023)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин подчеркнул, что к следующему году в лагере планируют построить новые корпуса, которые смогут принять еще больше детей с новых территорий.

Теги: игорь бабушкин, кременской район, лнр, детский лагерь березка, прощальный костер


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети