Букмекерскую контору "Фонбет" оштрафовали за распространение среди детей ЛГБТ-информации

Басманный районный суд Москвы оштрафовал букмекерскую компанию "Фонбет" по административной статье о распространении среди детей информации об ЛГБТ-отношениях. Штраф составил 1 млн руб., говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

О каком контенте идет речь – в сообщении не говорится. Упоминается только название компании – ООО "ФОНБЕТ ТВ" и статья КоАП: ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения).

Ранее по такой же статье составили протокол на директора "Яндекса" Артема Савиновского.