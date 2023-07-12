В Челябинской области водитель фуры получил срок в колонии за ДТП, в котором погиб человек

В Аше Челябинской области водителя фура приговорили к 2 годам в колонии-поселении за ДТП, в котором погиб водитель грузового автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла 13 января 2022 года на трассе М-5. Обвиняемый, управляя автопоездом в составе седельного тягача МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ACTROS 184 и полуприцепа, двигался по опасному участку, где производились работы по реконструкции и ремонту дорожного полотна. Он допустил выезд на правую обочину, утратил контроль за движением и допустил выезд автопоезда на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автопоездом под управлением жителя Оренбург. От полученных травм водитель скончался.

По решению суда мужчине запрещено на 1,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, работодатель осужденного должен выплатить потерпевшей 4,5 млн рублей морального вреда.