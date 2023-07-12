Увеличилось число пропавших при подтоплениях на Кубани

Количество пропавших после сильных ливней в Туапсинском районе Краснодарского края выросло до четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Спасатели организовали поиски.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в Туапсинском районе после потопа три человека числятся пропавшими. Напомним, в четырех населенных пунктах Туапсинского района введен режим ЧС из-за ливней, подтопивших дома. Ведется эвакуация населения и туристов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сейчас осадки прекратились и уровень воды в реках падает.