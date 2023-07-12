Мэр Новоуральска призвал жителей не спасаться от жары в фонтанах

Жители Новоуральска спасаются от жары, купаясь в фонтанах. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Читайте также: Екатеринбуржцев призвали воздержаться от купания в городских фонтанах

Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, делать это опасно. По его словам, вода в чаше фонтана на Аллее Молодежи обновляется нечасто и не обеззараживается, как в бассейнах, а июльская жара только способствует размножению микроорганизмов.

"Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями – это и острая кишечная инфекция, конъюнктивит и т.д. Кроме того, можно получить травму при падении и электротравму, так как к фонтану подведены коммуникации и подсветки", - предостерег Тюменцев.

Он отметил, что большой популярностью у новоуральцев пользуется и "сухой фонтан" в Центральном парке культуры и отдыха. Глава пояснил, что садиться на струи, зажимать их и пить воду из источника запрещено.

"Уважаемые новоуральцы, прежде чем купаться в фонтанах или же позволять это своим детям, взвесьте все риски", - призвал Вячеслав Тюменцев.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Свердловской области напомнили о правилах безопасности в жаркую погоду.