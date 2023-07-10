Банк "Траст" продал финтех-проект "Точка" в два раза дороже, чем покупал в прошлом году

10 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: youtube-канал Interros Group Official

Банк "Траст" продал финтех-проект "Точка" в два раза дороже, чем покупал в прошлом году

Банк "Траст" продал за 41,5 млрд руб. финтех-проект "Точка". Ранее компания входила в группу "Открытие", еще раньше работала с Qiwi-банком, а до этого создатели "Точки" и ядро коллектива являлись сотрудниками ектаринбургского "Банка 24.ру", у которого ЦБ позже отозвал лицензию. Недавно "Точка" вновь получила собственную банковскую лицензию.

С молотка ушли 90% долей компании, 9,9% ранее приобрел у топ-менеджеров создатель S7 Владислав Филев.

В итоге пакет достался консорциуму инвесторов, которые в итоге консолидируют долю в 100%. Один из участников консорциума – структуры "Интерроса" Владимира Потанина. Ранее сообщалось, что интерес к "Точке" проявляет Росбанк, который после начала СВО вернулся к Потанину.

По данным "Коммерсанта", "Траст" (принадлежит ЦБ) хорошо заработал на продаже актива, ведь покупал он эту структуру за 20,9 млрд руб. в феврале 2022 года. Балансовая стоимость активов группы лиц "Точки" на начало 2023 года составила более 14 млрд руб. Ближе к концу мая стало известно, что начальная цена актива в рамках торгов составит 24,7 млрд руб.

Между тем, российский интернет-холдинг VK подтвердил, что получил предложение войти в консорциум инвесторов, но в компании не назвали предполагаемый размер доли.

Теги: точка, банк траст, росбанк, владимир потанин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети