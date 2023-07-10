Банк "Траст" продал финтех-проект "Точка" в два раза дороже, чем покупал в прошлом году

Банк "Траст" продал за 41,5 млрд руб. финтех-проект "Точка". Ранее компания входила в группу "Открытие", еще раньше работала с Qiwi-банком, а до этого создатели "Точки" и ядро коллектива являлись сотрудниками ектаринбургского "Банка 24.ру", у которого ЦБ позже отозвал лицензию. Недавно "Точка" вновь получила собственную банковскую лицензию.

С молотка ушли 90% долей компании, 9,9% ранее приобрел у топ-менеджеров создатель S7 Владислав Филев.

В итоге пакет достался консорциуму инвесторов, которые в итоге консолидируют долю в 100%. Один из участников консорциума – структуры "Интерроса" Владимира Потанина. Ранее сообщалось, что интерес к "Точке" проявляет Росбанк, который после начала СВО вернулся к Потанину.

По данным "Коммерсанта", "Траст" (принадлежит ЦБ) хорошо заработал на продаже актива, ведь покупал он эту структуру за 20,9 млрд руб. в феврале 2022 года. Балансовая стоимость активов группы лиц "Точки" на начало 2023 года составила более 14 млрд руб. Ближе к концу мая стало известно, что начальная цена актива в рамках торгов составит 24,7 млрд руб.

Между тем, российский интернет-холдинг VK подтвердил, что получил предложение войти в консорциум инвесторов, но в компании не назвали предполагаемый размер доли.