Фарион: Украина "легла под пана" и стала колонией Запада

Украина фактически стала колонией Запада, теперь это институционализируется. Такое неожиданное признание сделала скандально известная своими экстравагантными нацистскими взглядами экс-депутат Рады Ирина Фарион, комментируя законопроект об английском языке.

Недавно Зеленский внес в Раду законопроект о статусе английского языка как языка международного общения. На многие должности невозможно будет попасть без владения английским. Им будут обязаны владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские, прокуроры, налоговики, таможенники.

"В соответствии с этим законопроектом, органы государственной власти и местного самоуправления берут документы от органов местного самоуправления других государств и международных организаций, не требуя перевести их на украинскую мову. Действительно, разве раб будет чего-то требовать у своего пана? Нет, он будет под пана ложиться", – сказала Фарион.

Она возмущена тем, что любой может потребовать от власти официального ответа на английском. Это такое "украинское государство"? Это колония, уверена Фарион. Именно английский, а не украинский, становится пропуском к карьерному росту преподавателей.

"То есть я, украинский филолог, теперь должна публиковать свои статьи по украинской филологии на английском языке. За это мне повысят рейтинг, подпишут контракт. В ином случае со мной контракт не подпишут. То есть украиноязычных выбрасывают за борт их собственной страны, которая почему-то еще называется Украиной. Думаю, что вскоре переименуют", – опасается она.

Также, согласно законопроекту, англоязычные фильмы не будут переводить с "языка хозяина на туземный", сопровождая их только украинскими субтитрами. Законопроект фактически лишит украинскую мову статуса государственного языка. В целом он является "индикатором рабства", заключает Фарион.

В 2017 году она заявила, что Украина скоро станет американским штатом. Так она оценила намерение сделать английский "рабочим языком" на Украине. Об усилении влияния английского языка много лет говорит секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он продвигает идею ввести на территории бывшей УССР латиницу.

Примечательно, что, по данным исследования украинского Центра контент-анализа "Пространство свободы", проведенного в 2020 году, в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений были написаны на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском. То есть именно русский язык продолжает оставаться родным для подавляющего большинства жителей республики.