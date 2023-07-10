На связи Петербург: как чиновники Смольного стали героями фейков Киселева и «России-1»

В программах телеканала «Россия-1» продолжаются попытки дискредитировать бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На этот раз в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым к этому активно подключили чиновников Смольного. Ответственность за петербургские неприятности с реконструкцией Конюшенного ведомства, Апраксина двора и территорией Горской возложили на предпринимателя. Вот только озвученные факты оказались очередной ложью со стороны журналистов федерального канала.

Конюшенное ведомство

Буквально с первых минут очередного эфира программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» в минувшее воскресенье ведущий Дмитрий Киселев задал тон сюжета о проблемах, сложившихся с объектами культурного наследия (ОКН) в Петербурге. Из сюжета становится понятно, что отсутствие реконструкции исторической архитектуры и проблемы с привлечением инвесторов – это вина петербургского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Зампред КИО Мария Мельникова, как представитель Смольного, в эфире телеканала заявила, что законное и правовое обращение предпринимателя в суд является злоупотреблением права. Тем самым подтвердив, что петербургские власти действуют не по закону, а по понятиям.

«Нам кажется, что это просто деструктивный подход и злоупотребление правом. Понятно, что это долгое время не дает возможности исполнять обязанности тому, кто должен это делать, и, конечно, не дает возможности просто проводить работы на памятнике», — заявила она в эфире.

Плачевное состояние Конюшенного ведомства на набережной Грибоедова объясняется судебными тяжбами из-за отмененного аукциона с дочерней компанией «Мегалайн» АО «Альфа», которая аффилирована с Пригожиным. Авторы сюжета приписывают бизнесмену желание возвести на месте ОКН элитный жилой комплекс и многочисленные нарушения в ходе торгов.

Однако на деле здание находится в критическом аварийном состоянии уже на протяжении как минимум двадцати лет. Городские власти не были заинтересованы его судьбой. Во время предвыборной кампании действующего губернатора Петербурга Александра Беглова Пригожин предложил ему заняться проблемой разрушающегося объекта путем организации аукциона на его реконструкцию. Тогда к проблеме было привлечено внимание местных СМИ и городских комитетов, которые долгое время планировали самостоятельно восстановить здание – без финансовых вливаний.

Аукцион был проведен лишь в 2022 году с сомнительным результатом – он был отменен по решению суда. Суть проблемы заключалась в намерении принять участие в нем АО «Альфа» с предложением десятикратной суммы от стартовой цены в месяц. Однако претендент без каких-либо оснований был отстранен еще до начала самих торгов.

Сейчас по аукциону продолжаются судебные тяжбы, которые стали следствием незаконных манипуляций со стороны Смольного и простоя в реконструкции, а не наоборот, как пытаются это преподнести журналисты «России-1». Отметим, что суды трех инстанций встали на сторону компании, связанной с Пригожиным, и признали незаконными действия городских властей по недопуску АО «Альфа» к торгам, а сами торги признаны не действительными.

Кроме того, утверждение о намерении Пригожина построить элитный ЖК также оказалось ложью. Журналисты перепутали и временные рамки, и участников событий. Проект жилого комплекса датируется 2010 годом, а на его реализации настаивала другая компания - «Плаза Лотос Групп» братьев Зингаревичей. Однако проект встретил серьезное сопротивление со стороны градозащитников и не был осуществлен.

В мае прошлого года сам Пригожин так высказывался о скандале вокруг Конюшенного ведомства:

«То, что происходит сегодня на инвестиционном рынке Петербурга, можно назвать не иначе, как криминал и полукриминал. К сожалению, в этих криминальных схемах, в основном, участвуют структуры, связанные со Смольным».

«Апрашка» и Горская

Следующим в списке проблемных объектов Петербурга, по которым виноватым назначили Пригожина, идет многострадальный Апраксин двор. Якобы «золотую землю» в разное время пытались захватить некие «криминальные группировки», в числе которых – и люди бизнесмена, под строительство, под видом реконструкции, очередного элитного ЖК. Сегодня на Апрашке все «прилично» и находится «под контролем» городских властей. Однако данных, подтверждающих намерение по строительству элитных апартаментов нет. Зато СМИ отмечали многочисленные «откаты» Смольного на этих объектах.



По факту контроль местными властями не осуществляется ни за деятельностью компаний в Апраксином дворе, ни в принципе за состоянием ОКН в городе. Ранее Пригожин направил письмо на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина о бездействии властей, которое спровоцировало угрозу исторической архитектуре города.

Также стоит отметить, что территория Апраксина двора сегодня напоминает «пирог», поделенный на «куски». Причем юридический и фактический статус помещений зачастую вызывает вопросы. Часть находится в собственности города, ряд – у предпринимателей. Некоторые объекты отданы в субаренду. Такую «вакханалию» вряд ли можно охарактеризовать определениями федеральных журналистов, как «прилично» и «под контролем».

Проект реконструкции этого участка был предложен еще в 2019 году, однако никаких подвижек по его реализации нет до сих пор. Тем временем здание продолжает разрушаться.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг бывшей портовой территории Горской. В сюжете «Вести недели» заявляют, что участок вдоль защитной дамбы местным властям «пришлось спасать» от «рейдерских захватов» бизнесменов. Спортсмены-любители просили оборудовать здесь зону для спортивного отдыха.

И снова журналисты «все напутали» - изначально компанией «Мегалайн» была разработана и предложена концепция, которая предусматривала всестороннее развитие территории и организацию современного IT-кластера. Вопреки заявлениям авторов сюжета, город дал свое согласие на проект и даже заключил соглашение о намерениях в ходе очередного ПМЭФ.

К этому моменту была проделана внушительная работа с документацией, компания готовилась приступить к реализации. Однако неожиданно выяснилось, что проект оказался неподходящим в рамках концепции развития города, а территория была передана яхт-клубу.

«На развитие этой территории претендовала компания «Мегалайн», по некоторым сведениям, аффилированная с предпринимателем Евгением Пригожиным. Ими была разработана концепция, но не устроила Санкт-Петербург и не была согласована так как не соответствовала планам развития», — заявил Командор яхт-клуба СПБ Владимир Любомиров.

То есть снова журналисты намеренно «напутали» порядок происходящего. Стоит отметить, что до заинтересованности «Мегалайна» у города не было намерений развивать «калейдоскоп» промышленной, транспортной и складской территорий без необходимой инфраструктуры. Интерес появился лишь после подписания всех необходимых документов.

В результате компания потеряла деньги, так как Смольный без объективных причин расторг договоренности. Журналисты отмечали, что намерение организовать здесь некую зону для яхт-клуба может быть прикрытием для совсем не спортивного проекта «Клуб 19», который должен быть предназначен для элитного отдыха и проживания петербургских чиновников и приближенных к семье губернатора Беглова.

«В данном центре предусматривались суперкомфортные условия для работников IT-индустрии, эдакий русский «Эпл Парк». Кстати, в «Горской» планировалось создание отечественного аналога Кремниевой долины», — комментировал происходящее Пригожин.

«Почему Смольный после подписания всех соглашений не дал мне это сделать? Объясняю: я не даю взяток. По-русски это называется – с меня взятки гладки», — делает выводы бизнесмен.

Очередная ложь на федеральном телеканале, которая легко опровергается в открытых источниках, не достигла своей цели по дискредитации Пригожина. Не помогло даже активное содействие чиновников Смольного, которые уже традиционно «точат зуб» на бизнесмена из-за его активного противодействия их коррупционным схемам. Скорее напротив, Россия-1 и федеральные спикеры, такие как Киселев, в очередной раз потеряли доверие зрителей транслируя откровенные голословные фейки. Как и власти Смольного, откровенно «подыгравшие» федеральной «повесточке».