10 Июля 2023
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Фото: пресс-служба Пригожина

Кремль подтвердил, что Путин встречался с Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер" 29 июня

Владимир Путин 29 июня провел встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер", на ней присутствовали 35 человек, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча шла почти три часа.

О подробностях ее официальный представитель Кремля не стал рассказывать, заявив лишь, что Путин дал оценку действий компании на фронте, а также ситуации 24 июня.

Президент выслушал объяснения командиров по поводу событий 24 июня и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства, пояснил Песков. Командиры изложили свою версию произошедшего, а также заверили, что они остаются сторонниками президента и готовы дальше продолжать работу.

Сегодня французское издание Liberation со ссылкой на источники сообщило о встрече Путина с Пригожиным в Кремле после "пригожинского марша".

Теги: владимир путин, евгений пригожин, чвк вагнер, кремль, дмитрий песков, встреча


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