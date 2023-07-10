10 Июля 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Telegram-канал &quot;Югра Официально&quot;

Делегация Югры представляет на "Иннопроме" проекты в сфере импортозамещения 

Делегация Югры на Международной выставке "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге, представляет проекты в сфере импортозамещения. Об этом Накануне.RU сообщил генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.

"В частности, это вентиляционные системы, которые были практически 100% импортными. На сегодняшний день у нас предприятия формируют полный цикл: от инфраструктуры до изготовления компонентов и формирования единой базы", - отметил он.

Стенд ХМАО на "Иннопроме"(2023)|Фото: Telegram-канал "Югра Официально"

Среди компаний, представивших инновационные технологии, направленные на эффективное извлечение и прирост добычи углеводородов – предприятия "Ньютех Велл Сервис", "Марлин ойл тулз", "Гидропром сервис".

"У нас здесь произойдет серия деловых встреч с нашими партнерами, с которыми мы познакомились на прошлом "Иннопроме", в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Встречи направлены на развитие бизнеса в регионах, как в России, так и за рубежом", - сообщил заместитель гендиректора по развитию бизнеса "Ньютех Велл Сервис" Сергей Салин.

Делегация ХМАО на "Иннопроме"(2023)|Фото: Telegram-канал "Югра Официально"

Также на выставке компания "Клевер" представит универсальную роботизированную станцию для беспилотных воздушных судов вертикального взлета и посадки.

Теги: иннопром, югра


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