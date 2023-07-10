Уральские банкиры рассказали о новом виде мошенничества с электронной почтой

Телефонные мошенники, которые представляются жертвам "сотрудниками Банка России", недавно придумали новую схему. В ЦБ рассказали о приемах аферистов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Банка России, теперь, чтобы повысить доверие к себе, злоумышленники не только звонят, но и отправляют на электронную почту сообщение с приглашением на личный прием в Центробанк. Причем обращаются к жертве по имени-отчеству и указывают реальный адрес отделения Банка России в данном регионе.

Самое интересное во всем этом – адрес, с которого приходит сообщение. Мошенники используют технологию замены имени электронной почты, и потенциальная жертва видит, что письмо направлено с домена Банка России – cbr.ru.

После отправки письма аферисты вступают в диалог и, пользуясь доверием, выманивают данные банковской карты и SMS-код. Также они под тем или иным предлогом требуют перевести деньги на указанные ими счета.

"Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение – не реагируйте на него и удалите сообщение. Вы всегда можете позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300 3000", - рассказал эксперт отдела финансовой грамотности Уральского ГУ Центробанка Родион Яковлев.

Он напомнил, что сотрудники банка по своей инициативе не приглашают на личный прием, не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов. И уж тем более не запрашивают персональные и банковские данные и не предлагают совершить финансовые операции.

Напомним, недавно в Екатеринбурге завкафедрой института перевел мошенникам почти 700 тысяч рублей. Ему также позвонили неизвестные под видом "сотрудника ЦБ РФ" и "следователя ФСБ Калашникова" и заявили о попытках похитить деньги с его банковского счета. В итоге мужчина поверил аферистам и действительно остался без денег.