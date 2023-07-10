Страны начали возвращать свои золотые резервы на фоне санкций против РФ

Все большее число стран начали репатриировать золотые резервы на фоне введения санкций против России и заморозки ее активов за рубежом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос американской инвестиционной компании Invesco.

Отмечается, что замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов в $640 млрд в прошлом году создало прецедент, что обеспокоило значительную часть центральных банков.

По данным опроса, в этом году 68% респондентов заявили, что они стали хранить золото у себя. В 2020 году золотые резервы хранили дома 50% участников опроса, пишет РИА Новости.

Также отмечается, что 80% опрошенных считают, что геополитическая напряженность будет главным риском в следующем десятилетии.

Ранее сообщалось, что после ужесточения антироссийских санкций, в том числе заморозки примерно $300 млрд российских валютных резервов, ЦБ РФ максимально сократил количество раскрываемой информации о резервах.