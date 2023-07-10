Челябинских перевозчиков наказали за неработающие валидаторы и кондиционеры

Челябинских перевозчиков оштрафовали на более чем 700 тысяч рублей по итогам проверок, проведенных в июне.

Как сообщил "Организатор перевозок Челябинской области", было проверено 281 транспортное средство (276 автобусов, пять трамваев).

Чаще всего перевозчиков штрафовали за нерабочие терминалы безналичной оплаты или валидаторы, отсутствие или неработоспособность систем кондиционирования. Кроме того, водители предлагали произвести оплату переводом и их кассовые терминалы не принимали оплату по социальной карте.