10 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Патриаршая комиссия поддержала законопроект о запрете "смены пола"

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства сделала специальное заявление в связи с обсуждением запрета "смены пола" в России.

В июне Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Патриаршая комиссия поддерживает его. Она отмечает, что "смена пола" приобретает характеристики массовой индустрии, которая извлекает выгоду из страданий людей.

"Крупные фармацевтические корпорации фактически получают в лице индоктринированных гендерной идеологией подростков пожизненную "гормональную клиентуру". Многие врачи на Западе и в России публично заявляют о том, что так называемая гормональная коррекция пола несовершеннолетним лишает их возможности иметь детей, то есть попросту стерилизует, подрывает душевное здоровье, инвалидизирует, превращает в пожизненных заложников бизнеса производителей гормональных препаратов", - говорится в заявлении комиссии.

В РПЦ обеспокоены злонамеренными попытками дискредитировать концептуальные основы законодательной инициативы. И указывают на распространение, особенно среди молодежи, антисемейных идеологий: трансгендерности, гомосексуализма, педофилии, абортов, ненависти к детям, презрения к родителям, семье, беременности. Это угрожает существованию государства.

Характерно, что Минздрав РФ обеспокоен и просит внести поправки в законопроект. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ заявил, что "нам хотелось бы, чтобы ко второму чтению министерство здравоохранения не выдумало никаких поправок, аргументируя это заботой о людях". И анонсировал принятие закона в течение июля.

Депутат Госдумы Николай Николаев подчеркивает, что "поменять пол" невозможно, он определяется набором хромосом. Менять можно только внешность, калеча человека. И это очень прибыльная индустрия, так как один трансгендер обеспечивает фармбизнесу доход в 120-150 тысяч долларов.

Теги: смена, пола


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