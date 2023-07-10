10 Июля 2023
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Фото: пресс-служба АвтоВАЗ

Дилеры снизили завышенные цены на Lada Vesta NG до рекомендованных "АвтоВАЗом"

"АвтоВАЗ" принял меры, после которых дилеры снизили до уровня заводских цены на Lada Vesta NG.

Ранее СМИ сообщили о ценах на эту модель в московских салонах, значительно превосходящих рекомендации производителя. На заводе пообещали разобраться с продавцами, завышающими цены.

По данным Autonews.ru, спустя месяц после публикации дилеры не только снизили цены до рекомендованных, но и кое-где готовы продать машины на 30 тыс. руб. дешевле.

8 июня этого года "АвтоВАЗ" объявил цены на всю линейку новых Lada Vesta: седана, Cross седана, SW и SW Cross. Ранее заявлялась только цена машины в базовой комплектации: седан Comfort с мотором мощностью 90 л.с. будет стоить от 1 239 900 руб. Та же модель с двигателем на 106 л.с. будет стоить уже от 1 338 900 руб.

В стандартной комплектации LADA Vesta есть светодиодная оптика, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза всех колес.

Автомобили LADA Vesta начиная с версии Life оснащаются только двигателем мощностью 106 л.с. В версию Life входят такие опции как сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подогрев передних сидений, мультимедийная система LADA EnjoY с 7-дюймовым экраном, мультифункциональное рулевое колесо, центральный подлокотник с боксом, розетка 12V для пассажиров второго ряда. Предусмотрены и отличия во внешности автомобиля – это наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова.

LADА Vesta(2023)|Фото: пресс-служба АвтоВАЗ

В комплектации Enjoy седана LADA Vesta дополнительно доступны кожаная отделка рулевого колеса, обогрев ветрового стекла, задний парктроник, зеркала в противосолнечных козырьках водителя и пассажира, мультимедийная система LADA EnjoY. Рекомендованная розничная цена такого автомобиля составит от 1 442 900 руб.

В топ-версии Techno седан LADA Vesta оснащается мультимедийной системой LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, цифровой комбинацией приборов и набором сервисов Яндекс. Также в список оснащения входят боковые подушки безопасности, потолочный футляр для очков с микролифтом, атмосферная подсветка салона (также подсветка предусмотрена для зон входа выхода и для перчаточного ящика), 2 розетки USB для пассажиров второго ряда. Внешне автомобиль отличается 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Рекомендованная розничная цена автомобиля составит от 1 564 900 руб.

Аналогичный набор комплектаций будет предусмотрен и для других типов кузова LADA Vesta нового поколения. При этом автомобили линейки Cross отличаются увеличенным со 178 мм до 203 мм дорожным просветом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками. Кроме того, для LADA Vesta в исполнении Cross предусмотрена оригинальная цветовая гамма салона с использованием оранжевых оттенков.

Теги: Lada Vesta NG, стоимость, цены, АвтоВАЗ


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