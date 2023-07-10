Дилеры снизили завышенные цены на Lada Vesta NG до рекомендованных "АвтоВАЗом"

"АвтоВАЗ" принял меры, после которых дилеры снизили до уровня заводских цены на Lada Vesta NG.

Ранее СМИ сообщили о ценах на эту модель в московских салонах, значительно превосходящих рекомендации производителя. На заводе пообещали разобраться с продавцами, завышающими цены.

По данным Autonews.ru, спустя месяц после публикации дилеры не только снизили цены до рекомендованных, но и кое-где готовы продать машины на 30 тыс. руб. дешевле.

8 июня этого года "АвтоВАЗ" объявил цены на всю линейку новых Lada Vesta: седана, Cross седана, SW и SW Cross. Ранее заявлялась только цена машины в базовой комплектации: седан Comfort с мотором мощностью 90 л.с. будет стоить от 1 239 900 руб. Та же модель с двигателем на 106 л.с. будет стоить уже от 1 338 900 руб.

В стандартной комплектации LADA Vesta есть светодиодная оптика, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза всех колес.

Автомобили LADA Vesta начиная с версии Life оснащаются только двигателем мощностью 106 л.с. В версию Life входят такие опции как сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подогрев передних сидений, мультимедийная система LADA EnjoY с 7-дюймовым экраном, мультифункциональное рулевое колесо, центральный подлокотник с боксом, розетка 12V для пассажиров второго ряда. Предусмотрены и отличия во внешности автомобиля – это наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова.

В комплектации Enjoy седана LADA Vesta дополнительно доступны кожаная отделка рулевого колеса, обогрев ветрового стекла, задний парктроник, зеркала в противосолнечных козырьках водителя и пассажира, мультимедийная система LADA EnjoY. Рекомендованная розничная цена такого автомобиля составит от 1 442 900 руб.

В топ-версии Techno седан LADA Vesta оснащается мультимедийной системой LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, цифровой комбинацией приборов и набором сервисов Яндекс. Также в список оснащения входят боковые подушки безопасности, потолочный футляр для очков с микролифтом, атмосферная подсветка салона (также подсветка предусмотрена для зон входа выхода и для перчаточного ящика), 2 розетки USB для пассажиров второго ряда. Внешне автомобиль отличается 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Рекомендованная розничная цена автомобиля составит от 1 564 900 руб.

Аналогичный набор комплектаций будет предусмотрен и для других типов кузова LADA Vesta нового поколения. При этом автомобили линейки Cross отличаются увеличенным со 178 мм до 203 мм дорожным просветом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками. Кроме того, для LADA Vesta в исполнении Cross предусмотрена оригинальная цветовая гамма салона с использованием оранжевых оттенков.