10 Июля 2023
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Фото: mp.qq.com

Генконсул КНР в Екатеринбурге провел встречи с главами приграничных китайских городов

Главы четырëх пограничных городских округов провинции Хэйлунцзян прибыли в Екатеринбург на 7-е Российско-Китайское ЭКСПО. Перед началом выставки они провели встречи с Генкосулом КНР.

Как сообщается в вичат-аккаунте генерального консульства, 8 июля генеральный консул Цуй Шаочунь встретился с Чжан Гоцзюнем, мэром города Муданьцзян, и заместителем мэра г. Ичунь Ли Лисинем. Цуй заверил, что Генконсульство будет активно реализовывать консенсус, достигнутый главами Китая и России, и поддерживать города в проведении работы в России. Мэр Чжан рассказал о готовности города Муданьцзян к дальнейшему укреплению сотрудничества с Центральной Россией.

9 июля прошла встреча генконсула с Ван Те, мэром города Цзямусы. В ходе беседы упоминались "выдающиеся преимущества" в плане открытости для России. Именно к городскому округу Цзямусы относится населëнный пункт Тунцзян, из которого через Амур построен первый железнодорожный мост между КНР и РФ. Однако, имелся ли в виду именно он, пока неизвестно.

Далее Цуй Шаочунь встретился с Чжао Бунго, мэром города Хэйхэ, расположенного на противоположном от Благовещенска берегу Амура. Мэр Чжао представил обзор сотрудничества города Хэйхэ с Россией и участия в этой выставке и сказал, что она будет использована как возможность для дальнейшего расширения обменов и сотрудничества с Уральским регионом.

Российско-китайское ЭКСПО(2023)|Фото: Накануне.RU

Российско-китайское ЭКСПО(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Генконсул КНР, Российско-китайское ЭКСПО


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