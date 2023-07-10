В праздник Дня рыбака в Астрахани около 100 человек посетили мобильный пункт отбора на контрактную службу

Около 100 астраханцев посетили мобильный пункт отбора на контрактную службу в День рыбака. Трое из них написали заявление на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ. Ещё 40 жителей Астраханской области планируют стать защитниками Родины.

В пункте отбора сообщили, что подписавших контракт астраханцев направят в Ростовскую область. По поручению руководства региона там началась комплектация нового резервного батальона.

Мобильный пункт отбора на контрактную службу также посетил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он поинтересовался у инструкторов темпами набора и пожелал военнослужащим удачи.

Найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф. Кроме того, по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.