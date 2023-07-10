Мишустин прилетел в Екатеринбург для участия в "Иннопроме-2023"

Сегодня, 10 июля, в Екатеринбург прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Мишустин прибыл для участия в международной промышленной выставке "Иннопром-2023". В аэропорту Кольцово главу российского правительства встретил губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее в Екатеринбург для участия в "Иннопроме" прибыли премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Выставка пройдет с 10 по 13 июля, стенд Свердловской области насчитывает 35 компаний. В этом году страной-партнером мероприятия стала Беларусь.