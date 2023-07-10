Пушилин: ВСУ перестали бросать в бой крупные силы

ВСУ перестали бросать в бой крупные силы, как в начале контрнаступления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, противник пытается действовать малыми группами.

Пушилин также сообщил, что ситуация на линии фронта в ДНР остается тяжелой, но полностью контролируемой. Глава ДНР отметил, что российская ПВО уничтожает большинство снарядов, которые выпускают ВСУ по населенным пунктам.

5 июля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО. По его словам, противник "выбрал за основу то же Запорожское направление".