Югра расширяет сотрудничество с применением механизмов ГЧП

Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках международной выставки “Иннопром”, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, подпишет ряд соглашений о сотрудничестве, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, планируется заключить соглашение с правительством Свердловской области, Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России, Национальным центром развития государственно-частного партнерства, Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития и Корпорацией развития Среднего Урала.

"Прежде всего, сотрудничество предполагает создание межрегиональных промышленных кластеров, тиражирование положительного опыта при реализации инвестиционных проектов для применения практики другими субъектами Российской Федерации", - отметила Наталья Комарова.



Сотрудничество сторон планируется в таких сферах как промышленность, здравоохранение, создание социальной, транспортной, туристской инфраструктуры и информационных технологий, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства.