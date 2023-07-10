10 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале суд не разрешил прогулки директору института, обвиняемой в получении взяток от студентов

В Челябинске суд отказал в изменении условий отбывания домашнего ареста директору профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, обвиняемой в получении взяток от студентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сторона защиты просила суд разрешить обвиняемой ежедневные прогулки, а также посещение медучреждения без согласования со следователем. Суд посчитал, что обвиняемая может скрыться или оказать воздействие на свидетелей. Под домашним арестом она пробудет до 25 июля.

По версии следствия, обвиняемая получала взятки от студентов, в том числе через своего заместителя, за обеспечение успешной защиты на положительную оценку государственной итоговой аттестации без фактического присутствия.

Теги: директор, институт, студенты, взятки,


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