10 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Только треть россиянок считает залогом своего счастья материнство – опрос

Представления российских женщин о том, что им нужно для счастья, значительно отличаются от мужских и чиновничьих. Если сильный пол считает залогом женского счастья любовь, а депутаты – семью с кучей детей, то сами россиянки в 2023 году ставят на первое место достаток. Такие выводы можно сделать из опроса, проведенного исследовательским центром сервиса SuperJob.

По мнению мужчин, счастливой женщину делает в первую очередь любовь — в этом убеждены 57% опрошенных. Каждый второй (52%) считает главной составляющей женского счастья семью, 41% — материнство, 40% — достаток. Без секса не считают возможным женское счастье 23% мужчин, без привлекательной внешности —16%, замужества — 15%. Каждый восьмой представитель сильного пола (12%) уверен в значимости для женщин свободы, каждый девятый (11%) — карьеры, каждый десятый (10%) — творчества, а 6% — дружбы.

Сами женщины считают по-другому.

На первом месте для них достаток (59%), на втором – любовь (57%). Только на третьем месте семья (53%), а карьера не менее важна, чем материнство (33% и 35% соответственно). Свобода важна для 30%, творчество — для каждой четвертой (25%), привлекательная внешность — для 18%, дружба — для 14%. Секс и замужество как главные составляющие счастья называли только 10% и 7% женщин соответственно.

Карьеру, свободу, дружбу и творчество чаще называют важными составляющими женского счастья опрошенные в возрасте до 34 лет, а материнство и замужество — старшее поколение. Чем выше доход респондентов, тем более значима для них любовь.

По сравнению с 2010 годом, и мужчины, и женщины стали реже считать залогом женского счастья замужество, материнство, семью, внешность, любовь и сексуальную реализацию. Значимость дружбы, свободы и творчества, напротив, возросла в глазах представителей обоих полов. Женщины стали чаще называть важным аспектом счастья достаток.

Теги: россиянки, счастье, опрос


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