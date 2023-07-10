МИД КНР призвал США "не подливать масло в огонь" поставками кассетных бомб Украине

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что поставка кассетных боеприпасов Киеву чревата возникновением гуманитарных проблем.

Дипломат отметила, что многие страны выступили против этой инициативы. Она добавила, что к передаче кассетных боеприпасов нужно относиться сдержанно и осторожно, пишет РИА Новости.

Представитель МИД КНР также подчеркнула, что стороны конфликта не должны "подливать масло в огонь" и обострять противоречия, приводящие к усугублению кризиса на Украине.

7 июля стало известно, что власти США собрались объявить об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут тысячи кассетных боеприпасов. При этом американская администрация выступила с утверждением, что Украине предоставила гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы по примеру Вашингтона. Она пояснила, что Германия, как участник Конвенции по кассетным боеприпасам, не может поставлять их другим странам.