Апелляция на арест опекуна 6-летнего Далера поступила в Свердловский облсуд

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на арест Вероники Наумовой – опекуна 6-летнего Далера из Екатеринбурга. Апелляцию рассмотрят уже на той неделе.

Напомним, в конце июня ребенка искали несколько дней по всему городу. Когда тело мальчика было найдено в гараже, оказалось, что он мертв уже несколько месяцев. По подозрению в убийстве задержали опекуна Далера – Веронику Наумову. Ей предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

30 июня Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил женщину под арест. Однако защита Наумовой подала апелляцию и настаивает на изменении для нее меры пресечения.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, жалоба поступила к ним в инстанцию. Она будет рассмотрена в эту среду, 12 июля.

Напомним, что кроме Вероники Наумовой по делу о гибели 6-летнего Далера были задержаны еще двое – сотрудник детского сада и специалист органов опеки. Им также предъявлены обвинения, однако помещать под арест их пока не стали.