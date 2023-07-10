В Челябинской области завели уголовное дело на воспитателя школы-интерната, которая оскорбляла и унижала детей

В Челябинской области на воспитателя школы-интерната возбудили уголовное дело за издевательства над детьми.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, к ним обратилась старшая сестра девочки, являющейся воспитанницей школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По ее словам, воспитатель унижает детей, оскорбляет, а также может ударить. Многочисленные жалобы директору учреждения оказались безрезультатны.

В ходе проверки факты из обращения подтвердились. Все опрошенные дети сообщили о неоднократных унижениях, оскорблениях и физическом насилии со стороны воспитателя. Материалы были переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело.