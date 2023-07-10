10 Июля 2023
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Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Москве скончался юрист, устроивший конфликт с Понасенковым*

В Москве, не приходя в сознание, скончался 55-летний юрист Олег Дибров. Месяц назад на одной из столичных улиц у него произошел конфликт с блогером Евгением Понасенковым* (*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) и его другом, также юристом Рамисом Зариповым. После словесной перепалки Зарипов оттолкнул Диброва, тот упал, ударился головой и впал в кому.

В больницу Дибров поступил как неизвестный. Позже выяснилось, что родственники разыскивали его уже несколько дней – он ушел из офиса и не выходил на связь.

Теги: еагений понасенков, москва, конфликт


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