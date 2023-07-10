Автомобильный завод "УРАЛ" и "Россети Урал" будут вместе развивать грузовой электротранспорт

Сегодня в рамках выставки "ИННОПРОМ – 2023" на стенде Челябинской области генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор и генеральный директор АО "АЗ "УРАЛ" Павел Яковлев в присутствии главы региона Алексея Текслера подписали соглашение о сотрудничестве.

Намерения сторон включают проведение опытной эксплуатации автомобиля "Урал" на электрической тяге, а также совместную фиксацию всех необходимых доработок для инновационной модели автомобиля. Планируется, что в опытную эксплуатацию компании "Россети Урал" после завершения разработки будет передан автомобиль-мастерская на шасси "Урал". Отметим, что новинка является первым шагом Автозавода "Урал" на пути выпуска машин с альтернативными источниками энергии.

Взаимодействие крупнейшей электросетевой компании и крупнейшего производителя грузовых автомобилей в регионе позволит не только создать условия для развития производства экологически чистого транспорта на электротяге и подтвердить возможность его применения в решении производственных задач электроэнергетики, но и снизить негативное воздействие автомобилей на окружающую среду.

"Поддержка уральских производителей при внедрении инноваций, которые будут полезны нашей компании, несомненный приоритет. Стоит подчеркнуть, что новую модель спецтехники мы планируем передать в одно из производственных отделений филиала "Челябэнерго" уже в 2024 году. Использоваться автомобиль будет в реальных условиях работы наших специалистов. Следующую модификацию более мощной модели мы планируем совместно протестировать в электросетевом комплексе "Россети Урал" в труднопроходимой местности в 2025 году. Уверен, что совместная работа двух крупнейших уральских компаний будет высокоэффективна и позволит вывести линейку экологически чистого грузового транспорта на российский рынок нашим партнерам", - отметил генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.

"Новая инновационная разработка будет работать практически беззвучно, а его двигатель не только очень тихий, но и в режиме электротяги не загрязняет воздух и не наносит вреда природе. Конкурентные преимущества разрабатываемой нами линейки сегодня широко востребованы в больших городах с высокой загазованностью. Предприятие намерено сохранить экологическую направленность в своей работе", - подчеркивает генеральный директор АО "АЗ "УРАЛ" Павел Яковлев.

Сегодня в компании "Россети Урал" используется около 1400 единиц спецтехники, основу автопарка составляют автогидроподъемники, бригадные автомобили, многофункциональные установки на шасси полностью отечественных производителей.

Напомним, компания "Россети Урал" вносит вклад в развитие рынка электротранспорта путем расширения электрозарядной инфраструктуры в регионе. Начиная с 2017 года, филиалом "Россети Урал" - "Челябэнерго" введено в работу 13 электрозарядных станций (ЭЗС) на территории Челябинской области. Зарядные станции соответствуют всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности, подходят для всех существующих марок электромобилей. На конец 2022 года общее число ЭЗС в Челябинской области составляет 44 штуки. Кроме "Россети Урал", чьи ЭЗС появились одними из первых в регионе, зарядную инфраструктуру представляют также и иные крупнейшие компании, и дилеры.

В ближайшие годы компания "Россети Урал" планирует дальнейшее развитие ЭЗС. До конца 2025 года в Челябинской области планируется ввод в работу еще 7 станций.

Добавим также, что в конце прошлого года правительство России включило Челябинскую область в число регионов-участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Создание инфраструктуры для электрического транспорта предусмотрено утвержденной правительством "дорожной картой". Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10%. Кроме того, к этому времени в России собираются запустить не менее 72 тыс. зарядных станций.