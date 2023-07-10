17 самолетов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

В Сочи из-за непогоды произошла задержка пассажирских рейсов в аэропорту.

Так, за прошедшие сутки пилоты 17 самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта города.

При этом с 2:00 аэропорт Сочи начал работу в штатном режиме и уже принял 15 из 17 перенаправленных воздушных судов. Оставшиеся два рейса ожидаются в ближайшее время.

Напомним, на кавказское побережье Черного моря в выходные обрушился шторм. В Сочи и других прибрежных населенных пунктах затоплены целые районы.

В воскресенье в Сочи ликвидировали последствия сильного ночного ливня. Сообщалось, что жителей переселяют в пункт временного размещения. Все пляжи города закрыты из-за непогоды.