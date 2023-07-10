10 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минэке назвали общую организационную неэффективность главной причиной низкой производительности труда

В Екатеринбурге проходит промышленная выставка "ИННОПРОМ-2023", где эксперты из разных отраслей обсуждают, каким образом цифровое будущее поможет развитию экономики. Один из важнейших драйверов роста — высокая продуктивность.

Директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития РФ Александр Молодцов заявил, что приоритет для государства в отношении производительности труда — его организация.

"Приоритеты государства для повышения производительности можно начать с перечисления факторов, которые ухудшают эффективность. Низкую производительность раньше связывали с оборудованием, надо, мол, обновить оборудование, потом стояла остро проблема повышения зарплаты. Когда мы сейчас формировали нацпроект, поняли, что общая организационная неэффективность — главная причина (неуспеха, — прим.)", — сказал Александр Молодцов.

Теги: производительность труда, Александр Молодцов


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