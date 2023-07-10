10 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

На "Иннопром" привезли коптер, подбитый на СВО

Сегодня, в первый день международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, на стенд "Росатома" привезли коптер, участвовавший в боевых действиях в зоне СВО. Беспилотник был подбит и починен в полевых условиях, после чего его решили продемонстрировать на выставке.

Коптер спроектировали и собрали в стенах ООО "НПК-ЭСК Атом" города Лесного. Их лично на безвозмездной основе привозит в зону специальной военной операции гендиректор завода Евгений Тохтин.

(2023)|Фото: Накануне.RU

"Этот коптер используется для обнаружения противника, здесь установлен тепловизор. В комплекте идет второй коптер со сбросом боеприпасов. Я собрал и передал порядка 50 таких коптеров, а так в зоне СВО их используется около 800 – многие в частном порядке собирают и дарят", – рассказал Евгений Тохтин.

Он также рассказал о производстве БПЛА самолётного типа. Один из них, что также уже успел полетать над полем боя – разведывательный. Второй же – "Камикадзе" – это новая технология, разработанная специально под новые боеприпасы.

(2023)|Фото: Накануне.RU

(2023)|Фото: Накануне.RU

Евгений Тохтин также рассказал Накануне.RU, что завтра между компанией и правительством Свердловской области будет подписано соглашение о массовом производстве коптеров для поставки в зону спецоперации.

Теги: иннопром, коптер, сво


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